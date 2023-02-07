İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Suriye Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda bu ülkelerde meydana gelen ve çok sayıda Türkiye ve Suriye vatanaşının hayatını kaybetmesine neden olan depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir depremde hayatını kaybedenler için rahmet ve mağfiret, yaralılar için acil şifalar diledi.

Muhbir ayrıca İran hükümeti, halkı ve yardım kuruluşlarının depremzedelere her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.