İran'dan 'The Wall Street Journal'ın haberine yalanlama

Mehr'e konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran, Rusya ile ortak İHA fabrikası kuracak" iddiasını yalanlayarak, "Maalesef savaşta taraf tutuan ve Ukrayna’nın en büyük silah tidarikçisi olan ülkeler sahte haberler üretip dünya kamuoyunu yanıltmak istiyor." dedi.

İran'ın söz konusu savaşta hiçbir tarafı desteklemediğini vurgulayan Kenani, böyle bir planın İran'ın günmdeminde yer almadığını söyledi.

Kenani, İran'ın savaşa dair yaklaşımı konusunda, "Tarafları diplomatik çözüm yollarına başvurmaya ve uluslararası toplumu savaşı sona erdirmek için siyasi bir çözüm oluşturmaya katkı sağlamaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

American Wall Street Journal'ın iddiasına göre Rusya ve İran en az 6.000 İran insansız hava aracı üretecek yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.

Amerikalı yetkililer, üst düzey bir İran delegasyonunun, İran insansız hava araçlarının üretimi için bir fabrikanın inşası için planlanan alanı ziyaret etmek üzere Ocak ayı başlarında Rusya'ya gittiğini iddia etti.