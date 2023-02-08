  1. Siyaset
8 Şub 2023 18:09

İran, "Azerbaycan'ın Tebriz Konsolosluğu kapatılıyor" iddiasını yalanladı

İran, "Azerbaycan'ın Tebriz Konsolosluğu kapatılıyor" iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz'deki konsolosluğunun kapatılacağına dair haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tebriz kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme çabasına değinerek, "Komşulara odanklanmak İran'ın dış politika önceliğidir" dedi.

Kenani ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz'deki konsolosluğunun kapatılacağına dair haberleri yalanladı.

İran'ın krizi çözmekten ve gerginlik ile yanlış anlamaları gidermekten yana olduğunu anlatan Kenani, "Bu arada Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.

News Code 1907545

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler