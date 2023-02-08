İran, "Azerbaycan'ın Tebriz Konsolosluğu kapatılıyor" iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tebriz kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme çabasına değinerek, "Komşulara odanklanmak İran'ın dış politika önceliğidir" dedi.

Kenani ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz'deki konsolosluğunun kapatılacağına dair haberleri yalanladı.

İran'ın krizi çözmekten ve gerginlik ile yanlış anlamaları gidermekten yana olduğunu anlatan Kenani, "Bu arada Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.