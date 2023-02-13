Reisi, 25 Yıllık Anlaşma için Çin'e gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyareti

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyaretine dair bir soruya Kenani, "Cumhurbaşkanı Reisi, Çinli mevkidaşının avetine icabetle üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde Pekin'i ziyaret edecek. Bu, İran ve Çin arasındaki ikili ilişkiler alanında çok önemli bir gelişmedir. Bu ziyaret sırasında iki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki önemli konuları ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyareti özellikle siyasi açıdan önemlidir. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinde çok olumlu bir siyasi atmosferin varlığına işaret ediyor." yanıtını verdi.

Kenani, "Bu ziyaret aynı zamanda ekonomik açıdan da iki ülke için önemlidir. İki ülke işbirliği için iyi bir kapasiteye sahiptir. Daha önce iki ülke arasında uzun vadeli kapsamlı işbirliği anlaşmasına imza attık. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyareti bu kapsamlı anlaşmada öngörülen planların uygulanmasında iyi bir sıçrama yaratabilir." dedi.

Sözcü Kennai, İran'ın Münih konferansına davet edilmemesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Görünüşe göre kasıtlı bir ihlal yapılmıştır. Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenlenmesindeki amaç bölgesel ve küresel alanda güvenliğin derinleştirilmesine yardımcı olmaktır. Ancak bazı ülkeler siyasi amaçlar bu konferansa davet edilmiştir. Bu, İran ile ilgili gelişmelere ilişkin yanlış yaklaşımların devam ettiğini gösteriyor. Bu eylem, tek taraflılık ilkesine aykırıdır."

Fransa Dışişleri Bakanının İran'ın füze programına diar iddialarına tepki gösteren Kenani, "Bu iddiaları reddediyoruz. Bu tür iddiaların İran ile Avrupalı ​​taraflar arasındaki sorunları, anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları çözme süreci üzerinde hiçbir etkisi yok. İran'ın füze faaliyetleri yasaldır ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakerelerle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

İran-Suudi Arabistan müzakereleri

Kenani, İran-Suudi Arabistan müzakerelerindeki son gelişmeler ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı Bağdat'a davet etmesiyle ilgili olarak, "Irak hükümetinin bu konudaki rolü, iki ülke tarafından olumlu ​​karşılandı. Daha önce de iki ülke arasında beş tur müzakere gerçekleştirildi. Irak'ın geçmiş süreci tamamlamadaki rolüne saygı duyuyor ve bu ülke hükümetinin bu konudaki olumlu adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ortak görüş çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakereler sürecinde ilerleme kaydedilmesini umuyoruz" dedi.

'ABD ile doğrudan temas ve diyaloğumuz yok'

İran'ın ABD ile doğrudan temas halinde olmadığı belirten Kenani, "ABD ile doğrudan temas ve diyaloğumuz yok, İran'ın ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek için, özellikle yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler konusunda tüm diplomatik kapasiteleri ve diplomasi yolunu kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

Kenani, INSTEX'in askıya alınması hakkında şunları kaydetti:

"Bu, Avrupa hükümetlerinin ABD'nin nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek taraflı olarak çekilmesini telafi etme taahhütlerine uymadıklarının bir başka işaretiydi. Avrupa hükümetleri ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesini telafi edecekleri taahhütünde bulunmanın yanı sıra INSTEX gibi mekanizmalar tanımladıklarına rağmen taahhütlerine bağlı kalmadı ve gerekli adımları atmadı."

'UAEA ile işbirliği yapmaya kararlıyız'

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği hakkında Kenani, "İran, Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde UAEA ile işbirliği yapmaya kararlıdır ve karşılıklı olarak ajansın İran ile ilişkilere ve diyaloğa teknik bir çerçeveden bakmasını ve siyasi şüphe veya baskı ima eden ifadelere ve eylemlere başvurmaktan kaçınmasını bekliyor" ifadelerinde bulundu.

Kahramanmaraş depremi

Kenani, Türkiye'de yaşanan son depremin ardından bu ülkedeki İran vatandaşları için alınan tedbirlerle ilgili olarak, "Depremin ilk saatlerinden itibaren Türk milletine depremden etkilenen bölgelerde yardım sağlamak, Türk hükümeti ile iyi bir işbirliği yapmak, İranlıların son durumu hakkında bilgi almak ve ülkeye dönmek isteyen İranlıların nakledilmesine yardımcı olmak Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldı. Bu konuda bir komite oluşturuldu ve merkez ile Ankara'daki İran Büyükelçiliği ve İran'ın Türkiye'deki konsoloslukları arasında bir mekanizma oluşturularak İranlıların son durumunun takip edilmesi için zemin sağlandı." diye konuştu.