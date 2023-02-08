İran'dan Türkiye ile dayanışma

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye dayanışma pankartı asıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş'daki depremde şu ana kadar ölü sayısı 7 bin 108'e çıktı.

İran Kızılayı ekipleri Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep'e gitti.