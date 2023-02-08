Ayetullah Sistani’den Türkiye'ye taziye mesajı

Irak medyasına göre Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, “Ayetullah Sistani, bu acı olayda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilerken ve onlarla dayanışma içinde olduklarını ifade ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Ayetullah Sistani, yaralılara acil şifalar diledi.

Ayetullah Sistani ayrıca, büyük depremden etkilenen insanlar için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye'de korkunç deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 7 bin 108'e yükseldi. Şiddetli depremde 40 bin 910 kişi de yaralandı.

Suriye'de depremde ölü sayısı artıyor

Türkiye'deki depremler, Suriye'nin de çeşitli bölgelerini vurdu. Suriye'de ölü sayısının 1.932'ye yükseldiği belirtildi.

Resmi haber ajansı SANA, 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından Halep, Hama ve Lazkiye'de çok sayıda binanın yıkıldığını bildirdi.

Şiddetli deprem Filistin, Irak, Ürdün ve Lübnan'da da hissedildi.