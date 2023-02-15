İtalya Suriye'ye yardım ulaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu

İtalya, Suriye’ye Avrupa'dan yardım gönderen ilk ülke oldu. İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçakla geçen Cumartesi günü yollanan yardımlar dün Lübnan üzerinden Suriye’ye taşındı.

İtalya’nın Pisa kentinden Beyrut Havalimanı’na gönderilen yardımlar Suriye ve Lübnan Kızılay örgütlerinin koordinasyonuyla Suriye’ye götürüldü.

İtalya’nın yardım paketinde dört ambulans ve tıbbi ekipman bulunuyor. İtalya’nın dört doktordan oluşan bir sağlık ekibini de Suriye’de görevlendirdiği belirtiliyor.

İtalya basınındaki haberlere göre yardımlar Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi depremden en çok etkilenen bölgelere dağıtılacak.

Yetkililer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Suriye'de ölü sayısının 5.700'den fazla olduğunu açıklamıştı.