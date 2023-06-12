Eski İtalya Başbakanı Berlusconi öldü

İtalyan basınının aktardığına göre eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi 86 yaşında öldü.

İtalyan basını Berlusconi'nin Milano kentindeki San Raffaele hastanesinde öldüğünü aktardı.

"Bunga bunga partileri" ve adının karıştığı diğer skandallarla tanınan 86 yaşındaki milyarder medya kralı, son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan 86 yaşındaki Berlusconi, 9 Haziran'da yeniden hastaneye yatırılmıştı.

Kaynak: Artı Geçek