Türkiye ve Suriye depremi için uluslararası toplumla ortak çaba göstereceğiz

Sözcü Wang bugün Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin hükümetinin Türkiye için hazırladığı battaniye ve çadır dahil ilk grup yardım malzemelerinin 11 ve 12 Şubat günlerinde İstanbul’a gönderildiğini ifade etti.

Çinli kurtarma ekiplerinin enkaz altından 20’den fazla kişiyi kurtardığını belirten Wang, elektrokardiyogram makinesi, ultrasonik alet ve sedye dahil olmak üzere malzemelerin bu hafta içinde Türkiye’ye yollanacağı bilgisini verdi.

Aralarında ilk yardım paketi, battaniye ve solunum cihazı bulunan yardım malzemelerinin bir an önce Suriye’ye gönderilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Wang, Suriye’ye yönelik tahıl yardım projesi çerçevesinde 220 ton buğdayın Suriye’ye yola çıktığını ve 3 bin tondan fazla pirinç ve buğdayın bu ay içinde gönderileceğini söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe