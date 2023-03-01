İran, BMGK'dan İsrail'i kınamasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Suriye konulu oturum düzenledi. Oturumda konuşma yapan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Suriye'deki yıkıcı depreme işaret ederek, "Bu deprem ülkedeki korkunç insani durumu daha da kötüleştirdi. Dolayısıyla bu ülkeye insani yardımlar artırılmalı." dedi.

İran'ın, Türkiye ve Suriye'nin insani taleplerine yardım malzemesi göndererek olumlu yanıt veren ilk ülkelerden biri olduğunu anlatan İrevani, "Yıkıcı depremden etkilenen insanlara yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımları eleştiren İrevani, "Bu haksız yaptırımların derhal ve koşulsuz olarak iptal edilmesini talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.

İrevani, İran’ın Astana Süreci formatındaki ortaklarıyla birlikte Suriye'de uzun vadeli ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü belirterek, "Suriye'de BM Anltaşması ve uluslararası hukuku ihlal eden yasadışı askeri güç varlığı, bu ülkedeki güvensizliğin ana kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İran, Siyonist Rejim'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği son hava saldırısını şiddetle kınıyor." diyen İrevani, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in devam eden Suriye saldırılarını kınamasını istendi.

Ne olmuştu?

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre işgal güçleri, 19 Şubat gece saat 00.22'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam'a ve Şam kırsalında sivillerin yaşadığı mahallelere füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda birkaç binanın yıkıldığını, Şam ve kırsalındaki bazı mahallelerin hasar gördüğünü belirten bakanlık, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15'inin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bölümüne önleme yaptığını da kaydetti.