Aliyev: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için engel yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 9 Mart'ta düzenlenen 10. Küresel Bakü Forumu'nun "Bugünün Dünyası: Zorluklar ve Umutlar" konulu panelde yaptığı açılış konuşmasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasının önünde hiçbir engelin olmadığını dile getirdi.

Aliyev konuya değinerek "Azerbaycan ile Ermenistan arasında özellikle geçen yılın Ekim ayında birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı konusunda varılan anlaşmalar aslında barışın sağlanmasının önünde hiçbir engel olmadığını gösteriyor" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber