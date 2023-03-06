Ermenistan, Karabağ'a uluslararası belge toplama grubu gönderilmesini istedi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'daki Azeri ve Ermeni güçler arasındaki çatışma ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride "Bakü'nün sabotajı terörizmdir, Dağlık Karabağ'a uluslararası bir belge toplama grubunun gönderilmesi zorunluluktur" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Azerbyacan savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan’dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi. Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmada Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseyinov isimli 2 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu.