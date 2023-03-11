  1. Azerbaycan
11 Mar 2023 13:54

Azerbaycan'dan Çin Devlet Başkanı Şi’yi tebrik mesajı

Azerbaycan'dan Çin Devlet Başkanı Şi’yi tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'e tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiğiniz için sizi yürekten kutluyorum. Çin, Azerbaycan için güvenilir bir ortak ve dost ülkedir". 

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulu'nda, tek aday olduğu oylamada, delegelerin oy birliği ile üçüncü kez devlet başkanı seçildi.

News Code 1908100

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