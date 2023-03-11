Azerbaycan'dan Çin Devlet Başkanı Şi’yi tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiğiniz için sizi yürekten kutluyorum. Çin, Azerbaycan için güvenilir bir ortak ve dost ülkedir".

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulu'nda, tek aday olduğu oylamada, delegelerin oy birliği ile üçüncü kez devlet başkanı seçildi.