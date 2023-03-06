İran: Azerbaycan'a heyet göndermek istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) üyelerin haklarının korunması konusunda üzerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmesini beklediklerini belirterek, "Tahran, İran halkının tanınmış ve yasal haklarının korunması konusunda ajans çerçevesindeki mevcut yasalar da dahil olmak üzere uluslararası yasalar çerçevesindeki tüm siyasi ve hukuki yetki ve kapasitelerini kullanmaktadır." dedi.

UAEA Başkanı Grossi'nin geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyaretle İran ile ajans arasındaki ikili iş birliğinde yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Kenani, "Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti ve bu ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra UAEA ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan mutabakatlara sayanarak, Yönetim Kurulu toplantı sürecinin teknik çerçevesi içinde ilerlemesi bekleniyor" ifadelerinde bulundu.

İranlı sözcü ayrıca Grossi'nin Tahran ziyareti sırasında, ajansın teknik üyelerinden oluşan bir heyetin İran'a gelmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Kenani, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi'nin Bakü ziyaretine ilişkin olarak, "Bu ziyaret Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştirildi ve ziyaret kapsamında bazı Azeri yetkililerle görüştü." ifadesini kullanı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği olayı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde meydana gelen olayla ilgili olarak Kenani, şunları kaydetti:

"Sayın Seferi Azerbaycan yetkililerinde konuyla ilgili yapılan adli işlemlere ilişkin bir rapor sundu. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde meydana gelen trajik olayla ilgili yanlış anlaşılmaları çözmek için ortak çalışmaya hazırız. Azerbaycan tarafından ikili istişareler için Bakü'ye bir heyet gönderilmesini talep ettik. Karşı tarafın onaylaması halinde Azerbaycan heyetini Tahran'da ağırlmaya hazır olduğumuzu beyan ettik."

Kenani ABD ile müzakereler hakkında, "Resmi ve halka açık müzakereler yapılmadı, ancak iki ülke arasında mesaj alışverişi yapılıyor" dedi.

İran-Mısır ilişkilerine dair Kenani, İran'ın Mısır da dahil olmak üzere dost ülkelerle ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Kenani, İran İHA'larının Ukrayna'ya karşı kullanıldığına diar iddialar hakkında, "Bizim açımızdan bir sorun yok ama bazıları siyasi amaçlarla sorun çıkarıyor. İran ve Rusya arasındaki iş birliği sadece askeri değil, diğer alanları da kapsıyor. Rusya ile ilişkileri nedeniyle kimse İran'ı suçlayamaz. İHA'larla ilgili iddialar da Batı tarafından gündeme getirilmektedir. Gönderilen insansız hava aracı sayısı Ukrayna'daki savaş öncesine ait ve Rus hükümeti de Ukrayna'daki savaşta bu İHA'ları kullanmadığını açıklamıştır" ifadelerinde bulundu.

Batılı tarafların bu konuda somut bir kanıt sunmadığını ifade eden Kenani, "İran ile Ukrayna arasında Maskat'ta gerçekleştirilen teknik toplantıda Ukrayna tarafı iddiasına dair bir kanıt sunamadı" dedi.

Irak'la ilişkilerin dostane olduğunu belirten Kenani, "İran'ın ulusal ve sınır güvenliğine karşı Irak toprakalarından, herhangi bir tehdit oluşmamasını bekliyoruz. Irak merkezi hükümeti, Irak'ın İran ile olan sınırlarını korumaktan sorumludur. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bölücü ve terörist grupların silahsızlandırılması ve cinayet işleyenlerin İran'a teslim edilmesi gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.