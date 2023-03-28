Bahreyn heyeti İran'ı ziyaret edecek

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran-Manama diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması ve iki ülke arasında heyetlerin karşılıklı ziyaretine yönelik diplomatik çabalar doğrultusunda Bahreyn'den bir heyet İran'ı ziyaret edecek.

Öte yandan İran medyasında yer alan haberlerde, Tahran ile Riyad arasında ilişkileri yeniden başlatmaya yönelik anlaşma sonrasında İran Dışişleri Bakanlığından bir heyetin önceki günlerde Bahreyn'e giderek Manama'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.