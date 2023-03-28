  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Mar 2023 16:19

Bahreyn heyeti İran'ı ziyaret edecek

Bahreyn heyeti İran'ı ziyaret edecek

Bahreyn'den siyasi bir heyetin 7 yıl sonra İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran-Manama diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması ve iki ülke arasında heyetlerin karşılıklı ziyaretine yönelik diplomatik çabalar doğrultusunda Bahreyn'den bir heyet İran'ı ziyaret edecek.

Öte yandan İran medyasında yer alan haberlerde, Tahran ile Riyad arasında ilişkileri yeniden başlatmaya yönelik anlaşma sonrasında İran Dışişleri Bakanlığından bir heyetin önceki günlerde Bahreyn'e giderek Manama'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

News Code 1908367

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler