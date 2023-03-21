Bahreyn Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Abdul Nabi Selman "İran ve Bahreyn arasındaki uçuşlar yakında yeniden başlayacak" dedi.

Nabi,"Konu ciddidir. Uçuşlar yakında yeniden başlayacak ve gecikme olmayacak. İki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması İran heyeti tarafından memnuniyetle karşılandı" ifadesini kullandı.

Sputnik Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran ve Bahreyn arasında normalleşme süreci görüşmelerinin başlatıldığını ileri sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani geçenlerde yaptığı açıklamada, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normelleşme anlaşmasının dünyada olumlu yankı bulduğuna dikkati çekerek, "Bu olumlu gelişme, Bahreyn ile bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerçekleşebilir. Diplomasi sürecine daha fazla güvenmeliyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.