İran ile Bahreyn diplomatik ilişkileri yeniden başlıyor

Reuters'in haberine göre; İran-Bahreyn ilişkilerini değerlendiren Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, "Bahreyn'in yakında İran'la diplomatik ilişkilerini yeniden kuracağına inanıyorum." dedi.

Daha önce Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Bahreyn ve İran arasında, ilişkileri normalleştirme konusunda doğrudan ikili görüşmelerin başladığını bildirmişti.

Öte yandan İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasında varılan anlaşma, 10 Mart'ta İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.