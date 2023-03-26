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26 Mar 2023 14:17

İran-Bahreyn müzakereleri Raisi'nin Riyad ziyaretinin ardından başlayacak

İran-Bahreyn müzakereleri Raisi'nin Riyad ziyaretinin ardından başlayacak

Sputnik Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran ve Bahreyn arasında normalleşme müzakereleri İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Riyad ziyaretinin ardından başkayacağını ileri sürdü.

Sputnik Haber Ajansı'na konuşan Bahreynli bir kaynak, İran ve Bahreyn arasında normalleşme müzakereleri İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Riyad ziyaretinin ardından başkayacağını ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin geçtiğimiz dönemde Bahreyn'i ziyaret ettiğini ileri sürdü.

Daha önce Sputnik Haber Ajansı'na konuşan Bahreyn Milletvekili Memduh El-Salih İran ve Bahreyn arasında normalleşme süreci görüşmelerinin başlatıldığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de geçen hafta İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normelleşme anlaşmasının dünyada olumlu yankı bulduğuna dikkati çekerek, "Bu olumlu gelişme, Bahreyn ile bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerçekleşebilir. Diplomasi sürecine daha fazla güvenmeliyiz." demişti.

News Code 1908345

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