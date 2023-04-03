Petrol fiyatı, OPEC sonrası 5 dolar arttı

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+ üretimde günlük 1.16 milyon varil ek azaltıma gideceklerini açıkladı. Karar sonrası piyasalarda hareketlilik arttı.

Yeni haftanın ilk gününde ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 86,44 dolara kadar yükseldi. Brent petrol saat 09.31 itibarıyla cuma günkü kapanış fiyatına göre 5,03 dolar artışla 83,91 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünde de fiyat cuma gününe göre 4,93 dolar artıyla 79,40 dolar seviyesinde.

Analistler teknik göstergelerin işaret ettiği 86,32 dolar direncini test eden Brent petrolünün, bugün için ilk destek seviyesinin 83,66 dolar olduğunu, buranın altına inilmesi halinde 82,80 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtiyorlar. Yeniden 86,32 doların aşılması halinde ise yeni hedefin 88,40 dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Ekonomim