İran petrolünün varil fiyatı arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son raporuna göre, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatı, yüzde 0,4 artarak 81,88 dolar oldu.

Ocak ayında İran'ın petrol fiyatı varil başına 81,56 dolardan işlem gördü.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, son günlerde yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana bugün en fazla petrol satışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cevad Ovci, "12 ay içerisinde geçen yıllara göre daha fazla petrol sattık. Bu sene 190 milyon varil sattık. Ayrıca doğalgaz ihracatımız da geçen yıla göre yüzde 15 artmış durumda. LPG alanında da ihracat artışına tanık olduk." dedi.