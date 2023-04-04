  1. Ekonomi
4 Nis 2023 13:28

IKBY: Türkiye'ye petrol ihracatımız bugün yeniden başlayacak

IKBY: Türkiye'ye petrol ihracatımız bugün yeniden başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgeden Türkiye'ye petrol akışının bugün yeniden başlayacağını açıkladı.

KBY Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ghafuri, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının devamı konusunda nihai anlaşmayı imzalamak üzere başkent Bağdat'a gideceğini duyurdu.

IKBY’li yetkili, "Kürdistan Bölgesi'nin Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

IKBY Başbakanı Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1908451

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