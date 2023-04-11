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11 Nis 2023 09:27

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında görüşme

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında görüşme

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Harici, başkent Riyad'daki Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığında Akçapar'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilk siyasi istişarenin yapıldığı belirtilirken, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un da istişareye katıldığı aktarıldı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan meselelerin de görüşmede masaya yatırıldığı kaydedildi.

News Code 1908593

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