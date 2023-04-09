İran heyeti yakında Suudi Arabistan'a gidecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Enayeti, İran heyetinin yakın gelecekte Suudi Arabistan'a gidecğini söyledi.

Enayeti,"Suudi Arabistan ile ilk istişarelerimizi yaptık. Cidde ve Riyad'a iki ayrı heyet gönderilecek. Riyad ve Cidde'deki büyükelçilik ve konsolosluğumuzun yeniden açılması için hazırız." dedi.

Nasır bin Avad Al Ganum başkanlığındaki Suudi Arabistan teknik heyeti, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile dün başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının 6 Nisan'da anlaşmaya vardığı toplantının devamı niteliğinde olan görüşmede "Suudi Arabistan, İran ve Çin'in ortak üçlü anlaşmasının uygulanması" ele alınmıştı.