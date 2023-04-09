Suudi Arabistan heyeti, ateşkes için San'a'da

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan'dan bir heyetin, ateşkesin yeniden başlamasını görüşmek üzere başkent San'a'ya geldiğini bildirdi.

Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, "Umman ve Suudi heyetleri, bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasına ilişkin çözümleri görüşmek üzere Sana'a geldi." dedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'dan gelen heyet, dün akşam saatlerinde San'a Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yerel kaynaklar bu heyetten önce Umman'dan bir heyetin San'a'ya geldiğini ve Yemen tarafıyla ateşkesin yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler yapacağını kaydetti.

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili olarak Yemen'deki barış müzakereleri sürecine aşina iki kaynaktan naklen şu açıklamalarda bulundu: "Bir Suudi-Umman heyeti, kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşmak için önümüzdeki hafta San'a'ya gitmeyi planlıyor."

Bu kaynakların ifadesine göre, San'a'daki müzakereler, siyasi geçiş döneminin yanı sıra tüm Yemen geçiş kapılarının ve havaalanlarının tamamen yeniden açılması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi üzerinde odaklanacak.