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24 Kas 2021 09:53

Siyonist İsrail'den Suriye'ye saldırı: Şehit ve yaralı var

Siyonist İsrail'den Suriye'ye saldırı: Şehit ve yaralı var

Suriye resmi ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Humus'un kuzeybatısında füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu.

Siyonist İsrail'in Suriye krizinin başından bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, ülkenin Humus kentinin güneybatısında İsrail rejimi tarafından atılan füzelere karşılık verdi.

Ajans, çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

SANA'ya konuşan Askeri kaynak, “Saldırı sonucunda iki sivil vatandaş şehit düşerken bir sivil ile 6 asker yaralandı. Saldırı ayrıca bazı maddi hasarlara da yol açtı.” dedi.

17 Kasım'da işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyi hedef alınmış, atılan füzeler boş bir araziye düşmüştü.

News Code 1898757
https://tr.mehrnews.com/news/1898757/

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