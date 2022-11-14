Lübnan, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısını kınadı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Humus'un güneydoğusunda Şuayrat Askeri Havaalanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Haberde, "Yerel saatle 18.23'te İsrail, Lübnan'ın kuzeyinden Tripoli-Hermel hava sahasından hava saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi. Bazı roketleri düşürdü." ifadeleri yer aldı.

Saldırı soncunda 2 askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerin yaralandığı, maddi hasarın da oluştuğu kaydedildi.

Arap medyasına göre Lübnan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Suriye'nin Humus iline düzenlenen hava saldırısı nedeniyle Siyonist İsrail kınandı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür saldırılar, uluslararası yasaların ve Lübnan'ın bağımsızlığının açık bir ihlalidir ve Lübnan hava sahasındaki uluslararası uçuşları tehlikeye atmaktadır.

Bu eyleme yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz."