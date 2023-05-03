Siyonist İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Gazze şehrinin kuzey kesiminde ikamet eden 58 yaşındaki Haşil Mübarek Selman Mübarek evinin çevresinin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu şehit oldu. Olayda 5 kişi de yaralandı.

İşgal rejiminin savaş uçakları dün gece ve bugün şafak vaktinde Gazze bölgesinde muhtelif noktaları hedef alan saldırılar düzenledi. İşgal güçlerinin saldırılarına karşı Gazze'deki direniş güçleri de Gazze çevresindeki siyonist yerleşim merkezlerini hedef alan füze saldırıları gerçekleştirdiler.

Dün, İslami Direniş Hareketi'nin önde gelenlerinden Hızır Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesi üzerine Filistin direnişi de işgal rejiminin tutumuna tepki amacıyla akşam saatlerinde Gazze'den füze saldırıları gerçekleştirmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi