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9 May 2023 09:39

Kudüs taburlarına bağlı 3 komutan Gazze saldırısında şehit oldu

Kudüs taburlarına bağlı 3 komutan Gazze saldırısında şehit oldu

Filistin İslami Cihat Hareketi, bu hareketin askeri kolu olan Kudüs Taburu komutanlarından üçünün Siyonist rejimin saldırısı sırasında şehit olduğunu duyurdu.

Arap medyasına göre Filistin İslami Cihat Hareketi, bu hareketin askeri kolu olan Kudüs Taburu komutanlarından olan Halil Salah al-Bahtini, Cihad Şakir al-Ganam ve Tarık İbrahim Aziddin'in Siyonist Rejim'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırıda şehit olduğunu bildirdi.

Siyonist işgal rejimi, dün gece saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne ait bazı noktalar ile bir binanın hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda en az 12 Filistinli şehit oldu, 20 kişi de yaralandı.

News Code 1909178

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