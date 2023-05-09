Siyonist Rejim'den Gazze'ye saldırı

Siyonist işgal rejimi, dün gece saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

İlke haber ajansına göre; Saldırıda, Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne ait bazı noktalar ile bir binanın hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda aralarında İslami Cihad liderlerinin de olduğu en az 12 Filistinli şehit oldu, 20 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Acil Servis ekibi, yaralıları hastaneye sevk etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgal rejimi, kentin çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, ulusal güvenlik ve bakanlığın çeşitli birimleri tarafından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor" denildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ise açıklamasında "Liderlerin hain bir operasyonla şehid edilmesi işgalciye güvenlik değil, aksine daha fazla direniş getirecek. Düşman tahminlerinde hata yaptı, suçunun bedelini ödeyecek. Hain düşmana zarar verecek yolu yalnızca direniş belirleyecektir." dedi.