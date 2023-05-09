ABD'den "14 Mayıs seçim" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin gelen sorulara yanıt verdi.

Seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini dile getiren Patel, ABD'nin Türkiye'deki seçimlerde "taraf tutmadığını" vurguladı.

Patel, ABD'nin, Türkiye'nin bir müttefiki ve ortağı olduğunu kaydederek, "Yaklaşan seçimleri yakından takip edeceğiz. Ortak öncelikler etrafında işbirliğimizi derinleştirmek için Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Patel, S-400 hava savunma sistemi ile ilgili gelen bir soruya yanıt olarak, "Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle 2019'da F-35 programından çekilmesini çevreleyen koşullar iyi bilinmektedir. Pozisyonumuz değişmemiştir: Türkiye'nin S-400 tedariki, tüm NATO müttefiklerinin Rus sistemlerine bağımlılığı azaltma yönünde verdikleri taahhütlerle çelişmektedir" dedi.

Kaynak: Milliyet