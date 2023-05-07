Çavuşoğlu: ABD'nin S-400 teklifini reddettik

Türkiye Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. ABD ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz, bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak ABD'yle biz durduk yere kötü olmuyoruz, FETÖ Amerika'da, Amerika PKK'YPG'yi destekliyor" ifadelerini kullandı.

'Nerede bağımsızlığımız?'

S-400'lerle ilgili ABD'nin çeşitli teklifler sunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi.

ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik