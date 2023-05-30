Biden ve Erdoğan telefonda görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak gayri resmi sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, görüşmede, Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, "bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını" belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Reuters'ın aktardığına göre ise Biden, Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-16 satışını, kendisinin de İsveç'in NATO'ya katılımına itirazından vazgeçmesi konusunu gündeme getirdiğini söyledi. ABD Başkanı, bu konuyu önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşacaklarını ifade etti.

Kaynak: Gazete Duvar