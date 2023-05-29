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29 May 2023 15:42

Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak

Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak.

Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı. 

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneksel olarak ilk yurt dış ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak." dedi.

Erdoğan seçimde oyların yüzde 52’sini alarak yeniden göreve seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize veren milletimize teşekkür ediyorum” demişti.

News Code 1909562

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