Çin lideri Şi'den Erdoğan'a tebrik

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin son yıllarda istikrarlı gelişim gösterdiğine ve farklı alanlardaki pratik işbirliğinin olumlu ivme sağladığına dikkati çeken Şi, "İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı işbirliği ilişkisi geliştirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırım" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türkiye-Çin ilişkilerini yeni merhalelere taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, "Türkiye’nin kendi ulusal gerçeklerine uygun kalkınma yolunu izlemesini destekliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kalkınmada yeni başarılar kaydedeceğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye ile Çin'in, son yıllarda, iki devletin liderlerinin rehberliğinde, farklı alanlarda yürüttüğü işbirliğinden iki ülke halkının faydasına verimli sonuçlar elde ettiğini ifade eden Mao, "Çin-Türkiye stratejik işbirliği ortaklığını yeni merhalelere taşımak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız" ifadesini kullandı.