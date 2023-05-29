Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Biden en son 6 Şubat'ta Kahramanmararaş merkezli meydana gelen depremler sonrası görüşmüştü.