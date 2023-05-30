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30 May 2023 15:46

Reisi ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi

Reisi ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede ayrıca Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi. 

Erdoğan ise ülkesinin Suriye konulu dörtlü platform çerçevesinde bölgesel işbirliğinin daha ciddiyetle sürdürmesi ve ekonomi işbirliğinin gelişmesini istediğini belirtti.

Reisi Pazar akşamı da Erdoğan'a cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmasından dolayı bir tebrik mesajı göndermişti.

News Code 1909595

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