Reisi CICA Genel Sekreteri ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Sekreteri Kayrat Sarybay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için CICA'nın çeşitli kapasitelerine değinerek, üyelerin desteği ve sekretaryanın daha fazla faaliyet göstermesiyle bu teşkilatın yerinin daha da güçlenmesini temenni etti.

Reisi, İran'ın özellikle bilim ve teknoloji, ekonomik kalkınma ve terör ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki deneyimlerini CICA üyesi ülkelerle aktarmaya ve paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, bölgeler arası koridorların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üye ülkeler arasında istikrarlı ilişkilerin önemine vurgu yapan Reisi, uluslararası gelişmelerin çok taraflılığa doğru yöneldiğini belirterek, "Dünyada tek taraflılığın gerilemesiyle birlikte bölgenin ve dünyanın geleceğini bölge ülkeleri ve bölgesel kurumlar belirleyecek" dedi.

CICA Genel Sekreteri Kayrat Sarybay da, İran'ın özellikle terörle mücadele ve ekonomik kalkınma alanında bu teşkilatın etkinliklerine ev sahipliği yapmasına aktif katılımını takdir etti.

Sarı Bay ayrıca İran'ın bilim ve teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kaydettiği ilerlemelere dikkat çekerek, İran'ın bu alandaki deneyimlerinin CICA üyesi ülkelerle paylaşılmasını istedi.