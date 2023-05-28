Cumhurbaşkanı Reisi'den Erdoğan'a tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmasından dolayı bir mesaj gönderdi.

Reisi mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde, İran ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler, iki milletin güçlü tarihi, kültürel, dini bağları, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve ortak çıkarları temelinde daha da güçlendirileceğine iki ülkenin bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliği, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi ve kalkınması için daha uygun koşulları sağlayacağına inanıyorum".