Sudan’ın batısında da ateşkese uyulmadı

Darfur 24 haber sitesine göre, Faşir kentinin çeşitli mahallelerinde iki taraf ağır silahlarla birbirine saldırdı.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi şehrin güneyindeki bölgelere kaçtı.

Taraflar, ateşkese rağmen bugün başkent Hartum’da da çatışmıştı.

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sudan Savunma Bakanlığı, dün emekli askerlerle eli silah tutanlara seferberlik çağrısı yapmıştı.

Başkent Hartum ve çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerden ülke içindeki güvenli alanlara ve çevre ülkelere kaçışların yanı sıra Suriye, Yemen ve Mısır gibi çok sayıda yurttaşı bulunan ülkelerin vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Kaynak: Sputnik

