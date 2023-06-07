Azerbaycan Kuzey Irak'ta konsolosluk açmak istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Azerbaycan’ın Bağdat Büyükelçisi Nesir Memedov ile görüştü.

Irak medyasına göre; Bu görüşmede Irak ve IKBY'nin Azerbaycan ile ikili ilişkilerini her alanda geliştirmesi ele alındı.

Görüşmede tarafların, ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında ilişkileri geliştirmek için iyi fırsatlar olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Nesir Memedov ve Neçirvan Barzani, Azebaycan’ın Erbil’de konsolosluk açması için gerekli prosedürlere ilişkin görüş alıverişinde bulundu.