İran: Doğal gaz dağıtım merkezi kuracağız

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dünyada en büyük ikinci gaz rezervine sahibiz. Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın iş birliğiyle Aseluye’de gaz dağıtım merkezi kurmaya çalışıyoruz. Bunun ön hazırlıkları yapılıyor.” dedi.

Ovci ayrıca, İran’ın Türkmenistan’a olan doğal gaz borcunu tamamen ödediğini söyledi.

Son günlerde Bakan Ovci, Türkmenistan ile günlük 10 milyon metreküp doğal gaz alımı anlaşmasına imza atılacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz sene Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan ve Türkmenistan doğal gaz anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, İran üzerinden Türkmenistan'dan Azerbaycan'a yılda bir buçuk ila iki milyar metreküp doğal gaz gönderilecek.