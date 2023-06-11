  1. Kültür
11 Haz 2023 17:26

Yıldızlı geceleri ile huzur veren Lut Çölü

Yıldızlı geceleri ile huzur veren Lut Çölü

Lut Çölü, İran'ın güneydoğusunda, Kerman, Sistan ve Belucistan eyaletleri ile Güney Horasan arasında yer almaktadır.

Lut Çölü, İran'ın güneydoğusunda, Kerman, Sistan ve Belucistan eyaletleri ile Güney Horasan arasında yer almaktadır.

Yıldızlı geceleri ile huzur veren Lut Çölü

Dünyanın en geniş ve en yüksek kum tepelerinin olduğu Lut Çölü'nde ayrıca güzel bir nehir de içinde bulunmaktadır.

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan Lut Çölü, Dünyanın en büyük çöl havzalarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda Dünyanın en sıcak coğrafik bölgesi olarak bilinmektedir.

Yıldızlı geceleri ile huzur veren Lut Çölü

Lut Çölü'nün eşsiz huzuru ve yıldızlı geceleri, bu bölgeyi Kerman eyaletinin en güzel turistik yerlerinden biri yapan nedenler arasındadır.

News Code 1909793

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