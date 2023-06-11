Yıldızlı geceleri ile huzur veren Lut Çölü

Lut Çölü, İran'ın güneydoğusunda, Kerman, Sistan ve Belucistan eyaletleri ile Güney Horasan arasında yer almaktadır.

Dünyanın en geniş ve en yüksek kum tepelerinin olduğu Lut Çölü'nde ayrıca güzel bir nehir de içinde bulunmaktadır.

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan Lut Çölü, Dünyanın en büyük çöl havzalarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda Dünyanın en sıcak coğrafik bölgesi olarak bilinmektedir.

Lut Çölü'nün eşsiz huzuru ve yıldızlı geceleri, bu bölgeyi Kerman eyaletinin en güzel turistik yerlerinden biri yapan nedenler arasındadır.