Suriye Kızılayı’ndan İran’a teşekkür

Türkiye temaslarının ardından Suriye’ye giden İran Kızılayı Başkanı Mir Hüseyin Kulivend ve beraberindeki heyet dün Suriye Kızılayı Başkanı Halid Hububati ile görüştü.

Kulivend görüşmede “İran Kızılayı, Suriye'ye yardım sağlamaya devam edecek ve uluslararası yardımların Suriye halkına ulaşmasını kolaylaştırmaya çalışacağız.” dedi.

Halid Hububati de bu görüşmede, İran ve Suriye'nin müttefik ve dost ülke olduğunu belirterek, “İran'ın dünya çapında birçok başarıya imza attığını ve zor günlerde dostlarını asla unutmadığını herkes biliyor. Bu, İran yardım ekiplerinin Suriye'de bulunmasıyla ispatlanmıştır.” dedi.

Hububati, “İran'ın Suriye'ye yaptığı tüm yardımlar için minnettarız ve bunların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

İran'ın Suriyeli depremzedelere gönderdiği yardımları “çok değerli” olarak nitelendiren Hububati, “Yardımlardan dolayı İran İslam Devirmi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Suriyeli yetkili ayrıca, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımıyla İdlib'e insani yardım malzemesi göndermeye çalıştıkarını söyledi.