NATO: Ukrayna konusunda fikir birliği yok

Geoana, YouTube’daki DCNews kanalına açıklamasında, “Halihazırda NATO içinde, Ukrayna’nın katılımı konusunda fikir birliği yok. Bence Zelenskiy de bunu anlıyor. Böylesine büyük ve karmaşık bir savaşın sürüp gittiği bir zamanda, Ukrayna’nın NATO’ya katılım gündemi ertelenmeli” diye konuştu.

İttifak içinde Ukrayna’yla ilgili tartışmaların yoğun olduğunu kaydeden Geoană sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık Ukrayna'nın NATO'ya, Batı demokrasilerine her zamankinden daha yakın olduğu açık. Vilnius’ta NATO Zirvesi yapılacak ve eğer her şey yolunda giderse Zelenskiy de NATO üyesi ülkelerin liderleriyle aynı masada olacak. Bu tamamen sembolik bir jest olacak. Evet, Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: Sputnik