Uluslararası Doha Kitap Fuarı başladı

Katar'da düzenlenen 32. Doha Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını dün ziyaretçilere açtı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde 21 Haziran'a kadar devam edecek fuarın açılışını Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Bu yıl "Okuyarak yükseliyoruz" temasıyla düzenlenen fuara, 37 ülkeden 500'ün üzerinde yayınevi katılıyor.

Daha önce İran Kitap ve Edebiyat Evi bu organizasyona katılacağını bildirmişti.

Doha Kitap Fuarı'nda onur konuğu ülke bu sene Suudi Arabistan'dır.