  1. Kültür
13 Haz 2023 08:48

Uluslararası Doha Kitap Fuarı başladı

Uluslararası Doha Kitap Fuarı başladı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 32. Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 37 ülkeden 500'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla başladı.

Katar'da düzenlenen 32. Doha Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını dün ziyaretçilere açtı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde 21 Haziran'a kadar devam edecek fuarın açılışını Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Bu yıl "Okuyarak yükseliyoruz" temasıyla düzenlenen fuara, 37 ülkeden 500'ün üzerinde yayınevi katılıyor.

Daha önce İran Kitap ve Edebiyat Evi bu organizasyona katılacağını bildirmişti.

Doha Kitap Fuarı'nda onur konuğu ülke bu sene Suudi Arabistan'dır.

News Code 1909830

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler