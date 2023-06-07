Kızıl Meydan’da İran kitapları sergilendi

İbni Sina İslami Araştırmalar Vakfı ve Sadra Yayınevi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen kitap festivaline katıldı.

Festival'de Farsça'dan Rusça’ya çevrilen kitaplar, Rus okuyucuların beğenisine sunuldu.

Rus medyasına göre; Kızıl Meydan Kitap Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın pek çok farklı ülkesinden binlerce yazar, yayınevi ve sanatçıyı bir araya getirdi.

14 yıl önce Rusya'da faaliyetine başlayan İbni Sina Vakfı ve Sadra Yayınevi bugüne kadar 380'den fazla kitabı Rusça olarak yayınlamıştır.