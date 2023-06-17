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17 Haz 2023 10:17

İran 5 yıl aradan sonra Pekin Kitap Fuarı’nda

İran 5 yıl aradan sonra Pekin Kitap Fuarı’nda

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 sene ara verilen Pekin Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı.

29. Pekin Uluslararası Kitap Fuarı 15 Haziran’da başkent Pekin'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı.

Kitap fuarının bu yılki onur konuğu Cezayir olurken, Çin ve 56 ülkeden 2 bin 500 yayın kuruluşu fuara katıldı. İran 300 kitap ile Pekin Kitap Fuarı'nda yer alıyor.

Çevrimdışı sergiye katılan yaklaşık bin 500 Çinli ve yabancı yayın kuruluşu bulunuyor. Yabancı katılımcılar toplamın yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor. Yabancı yayın kuruluşları fuara aktif olarak katılarak değişim ve iş birliği isteklerini dile getirdi.

Bu yılki etkinlikte ilk defa, internet edebiyatı ve oyunlar gibi yeni çıkan yayıncılık formlarının tanıtılacağı bir online yayıncılık sergisi de yer alacak.

Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar yarın 18 Haziran’da sona erecek. 
 

News Code 1909899

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