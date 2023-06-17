İran 5 yıl aradan sonra Pekin Kitap Fuarı’nda

29. Pekin Uluslararası Kitap Fuarı 15 Haziran’da başkent Pekin'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı.

Kitap fuarının bu yılki onur konuğu Cezayir olurken, Çin ve 56 ülkeden 2 bin 500 yayın kuruluşu fuara katıldı. İran 300 kitap ile Pekin Kitap Fuarı'nda yer alıyor.

Çevrimdışı sergiye katılan yaklaşık bin 500 Çinli ve yabancı yayın kuruluşu bulunuyor. Yabancı katılımcılar toplamın yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor. Yabancı yayın kuruluşları fuara aktif olarak katılarak değişim ve iş birliği isteklerini dile getirdi.

Bu yılki etkinlikte ilk defa, internet edebiyatı ve oyunlar gibi yeni çıkan yayıncılık formlarının tanıtılacağı bir online yayıncılık sergisi de yer alacak.

Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar yarın 18 Haziran’da sona erecek.

