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26 Haz 2023 18:13

Cenin'den işgal altındaki topraklara roket fırlatıldı

Cenin'den işgal altındaki topraklara roket fırlatıldı

Filistin medyası, Batı Şeria'daki Cenin bölgesinden işgal altındaki topraklara roket fırlatıldığını bildirdi.

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News Code 1910071

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