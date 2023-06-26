https://tr.mehrnews.com/news/1910071/ 26 Haz 2023 18:13 News Code 1910071 Video Video 26 Haz 2023 18:13 Cenin'den işgal altındaki topraklara roket fırlatıldı Filistin medyası, Batı Şeria'daki Cenin bölgesinden işgal altındaki topraklara roket fırlatıldığını bildirdi. indir 6 MB News Code 1910071 کپی شد İlgili haberler Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın Batı Şeria'da İsrail'e ait askeri araç vuruldu Cenin kentinde sokaklar savaş alanına döndü Ekler Video Filistin (1) Cenin Siyonist İsrail direniş (1)
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