Doğu Kudüs'te İsrail ihlalleri sürüyor

Filistin medyasına göre, Siyonist İsrail güçleri ile aşırılık yanlısı yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik işlediği suç ve hak ihlalleri, haziran ayında ciddi artış gösterdi.

İşgal güçleri 2023’ün altıncı ayında Doğu Kudüs’te bir Filistinliyi şehit etti, 15 kişiyi de yaraladı.

Toplam 129 tutuklamanın kayda geçtiği haziran ayında, siyonist yerleşimciler 21 kez Doğu Kudüs’e saldırdı.

Geçtiğimiz ayda, Kalendiya Askeri Kontrol Noktası'nda direniş eylemi düzenleyen Filistinli İshak Hamdi Emin el-Acluni’nin işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayından yapılan yazılı açıklamada, Tugay mensubu kişinin Kalendiya Kontrol Noktası'ndaki İsrail askerlerini doğrudan hedef aldığı aktarıldı. Olayda iki siyonist askerin yaralandığı kaydedildi