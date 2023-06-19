Cenin kentinde sokaklar savaş alanına döndü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal güçleri, onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında rejimin keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.

Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Siyonist İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Arap medyasına göre; Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada işgal askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinlinin şehit edildiği, 29 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin medyası, 6 Siyonist askerin yaralandığını bildirdi.